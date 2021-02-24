Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları!

Aşı için süreç resmen başlıyor. Okulların açılacağı 1 Mart öncesinde eğitimin gündeminde öğretmenlerin aşıları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı hakkında açıklama yaptı. MEB aşılama süreci ile ilgili detayları paylaşmıştı. Peki, Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı açıklandı mı? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? İşte öğretmenlerin aşı takvimi...
BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşılamanın başladığını belirterek, 'Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk' dedi.
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk. Daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedavi süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor. Biz listesini iletmiştik.
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