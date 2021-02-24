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Öğretmenler ne zaman aşı olacak? Bakan Ziya Selçuk'un açıklamaları!

24 Şubat 2021 Çarşamba - 10:21 | Son Güncelleme : 24 02 2021 - 10:21

Okulların açılacağı 1 Mart öncesinde öğretmenlerin aşılama süreci merak ediliyordu. Öğretmenler için aşı süreci resmen başladı. Yüz yüze eğitime giren öğretmenler ön sırada olmak üzere listeler Sağlık Bakanlığı'na iletildi. Bu listeler randevu sistemine işlenmeye başlandı. Bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı ile ilgili açıklama yaptı. İşte öğretmenlerin aşı süreci ile ilgili bilgiler...


Aşı için süreç resmen başlıyor. Okulların açılacağı 1 Mart öncesinde eğitimin gündeminde öğretmenlerin aşıları yer alıyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı hakkında açıklama yaptı. MEB aşılama süreci ile ilgili detayları paylaşmıştı. Peki, Öğretmenlerin Aşı Uygulaması Programı açıklandı mı? Öğretmenlere aşı ne zaman yapılacak? İşte öğretmenlerin aşı takvimi...
 
BAKAN ZİYA SELÇUK AÇIKLAMA YAPTI
 
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğretmenlere aşılamanın başladığını belirterek, 'Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk' dedi.
 
Bakan Selçuk'un açıklamalarından satır başları şöyle;
 
Öğretmenlerimizle beraberiz. Öğretmenlerimizle beraber aşının ilk dozunu olduk. Daha sonraki süreçte öğretmenlerimiz sağlık kuruluşlarında aşılarının yapılması söz konusu olacak. Aşı tedavi süreciyle ilgili Sağlık Bakanlığı planlamayı yapıyor. Biz listesini iletmiştik.
 
Tüm vatandaşlarımız gibi kıs mesaj göndererek bilgi alabilirler. Yine randevu sistemi oluşturuluyor.
 
 

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