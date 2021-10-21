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Öğretmene okulda 'WhatsApp' dayağı! Öğrenci velisi ortalığı karıştırdı

AA |  21 Ekim 2021 Perşembe - 19:30 | Son Güncelleme : 21 10 2021 - 19:30

Afyonkarahisar'da bir öğretmen, öğrenci velisi tarafından darbedildi.


İddiaya göre, B.D. ve eşi G.D, Atatürk İlkokulu bahçesinde,  çocuklarının sınıf öğretmeni Cesur Hasırcı (56) ile bir araya geldi.
 
B.D, Hasırcı'yı G.D. ile konuştuğu sırada darbetmeye başladı. Okulun  güvenlik görevlilerinin araya girmesiyle B.D, bahçeden uzaklaştırıldı.
 
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baygınlık  geçiren Hasırcı, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
 
Tedavisi ayakta yapılan Hasırcı, AA muhabirine, B.D'nin eşi G.D. ile  konuştuğu sırada kendisine yumruk atmaya başladığını söyledi.
 
Güvenlik görevlilerinin B.D'ye müdahale ettiğini belirten Hasırcı,  "Banka giderek oturdum ve 112 Acil Servisi aradım. Ondan sonra bilincim kayboldu.  Gerisini hatırlamıyorum. Sonra ambulans gelmiş, müdahale ettiler ve kendime  geldim. Üzgünüm ve çok korktum. Bu sadece benim sorunum değil, bütün  eğitimcilerin sorunu. Sınıf WhatsApp grubu vardı. Öğrenci velisini gruptan  çıkardık. B.D. de ona sinirlenmiş." dedi.
 
Hasırcı, kendisini darbeden B.D'den şikayetçi olduğunu ve hastanedeki  tedavisinin ardından karakola giderek ifade vereceğini dile getirdi.
 
Olayın ardından polis ekiplerince karakola götürülen B.D'nin ifadesine  başvuruldu.

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Afyonkarahisar öğretmen öğrenci WhatsApp
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