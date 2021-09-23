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Öğrenci yurtlarıyla ilgili son dakika açıklaması!

AA |  23 Eylül 2021 Perşembe - 10:13 | Son Güncelleme : 23 09 2021 - 10:13

Öğrenci yurtalarıyla ilgili son dakika flaş açıklama! AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, öğrenci yurtlarına ilişkin "Bütün AK Partili belediyeler sonuna kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar." dedi.


AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okulların açılması ve yüz  yüze eğitimin başlamasıyla yurtlara talebin arttığını, özellikle yaşadıkları  şehirlerin dışında eğitim gören gençlerin bir anda yurtlara müracaat ettiğini  söyledi.
 
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile yurt ihtiyacıyla  alakalı görüşmesinde çok tatmin edici cevaplar aldığını belirten Özhaseki, şöyle  devam etti: "Bütün şehirlerde hazırlıklarını yapmışlar, kayıtlarını yapıyorlar.  Gelen öğrencilere yardımcı olmak için müthiş bir çaba içerisindeler. Ev  sahipliğinde bir kusur gösterilmiyor. Zaten yurtların fiziki şartları da eskiye  oranla çok daha güzel. Bu konuda eminiz. Ancak gittiği şehirde yedekte kalanlar  ya da yurt çıkmayanlar, öğrencilerimiz belki olabilir. Sebebi hiç önemli değil.  Öğrencilerimizin barındırılması ve okula hazırlık dönemi için gençlerimize imkan  sunulması için AK Partili belediyeler olarak bir karar aldık. Bugün içinde  ülkemizde 1389 belediye var. Bunlardan 803'ü AK Partili belediyeler. Belediye  başkanlarımız, bu çerçevede gençlere duyuruda bulunuyorlar. Ola ki müracaatınıza  olumsuz cevap geldi veya yurt çıkmaması gibi bir durum söz konusu oldu, o zaman  bize müracaat edebilirsiniz. Belediyelerimiz, gençlere yer bulma konusunda  yardımcı olacaklar."
 
Her ilde kamu kurumlarının misafirhaneleri olduğuna dikkati çeken  Özhaseki, AK belediyeler olarak öğrencilere gerekli destekleri de vereceklerini  dile getirdi.
 
Devlet yurtlarının beş yıldızlı otel konforunda olduğunu vurgulayan  Özhaseki, yurt çıkmama ihtimaline karşılık AK Partili belediyelerin öğrencilerin  müracaatlarını beklediğini ifade ederek, "Bütün AK Partili belediyeler sonuna  kadar öğrencilerimize yardımcı olacaklar. Bu konuyu provokatif bir şekilde eylem  sebebi yaparak sokağa dökülmek, bazı işgüzar muhalefetin işi olsa gerek. Biz iş  yapma, insanlara yardımcı olma tarafındayız, öğrencilerimizin problemlerini  giderebilme tarafındayız. O yüzden de AK Partili belediyeler olarak seferberlik  ilan ettik. Önümüzdeki günlerde hangi öğrencimiz ihtiyaç sahibi ise  belediyelerimize müracaat edebilirler. Arkadaşlarımızın tamamı onların hizmetinde  olacaklar, yerlerini yurtlarını ayarlayacaklar." diye konuştu.

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