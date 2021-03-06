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Öğrenci ve velileri ilgilendiren flaş açıklama! Ücret belli oldu
Milyonlarca öğrenci ve veliyi ilgilendiren flaş açılama geldi. Servis ücretleri belli oldu. İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, servis ücreti olarak 0-1 kilometre için 243 lira, 1-3 kilometrede 266 lira, 3-5 kilometrede 289 lira, 5-7 kilometrede 300 lira, 7-9 kilometrede 317 lira, 9-11 kilometrede 367 lira, 11-13 kilometrede 422 lira, 13-15 kilometrede 444 lira, 15-17 kilometrede 478 lira, 17-19 kilometrede 506 lira, 19-21 kilometrede 539 lira, 21-23 kilometrede 561 lira, 23-25 kilometrede 583 lira alınacağını bildirdi.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını şartlarından olumsuz etkilenen servisçiler, okullarda yüz yüze eğitime başlanmasıyla velilerden gelecek talebe odaklanırken, Ankara, İstanbul ve İzmir'de servis ücretlerinin 'kademeli normalleşme tarifesi'ne göre alınması kararlaştırıldı.