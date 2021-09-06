OGM'den Milas'ta yangın sonrası inşaat yapıldığı iddialarına açıklama

Milas'ın Kargılı mevkisinde orman yangınında zarar gören alanlara otel yapıldığı yönünde sosyal medyada yapılan paylaşımlar tepki çekti. Bunun üzerine paylaşımlarla ilgili hafriyat firması sahibi İlbeyi Koca ve Orman Genel Müdürlüğü açıklama yaptı. Koca, "Yangının çıktığını duyduğumuzdan itibaren belediyeler ile birlikte el ele verip yangını söndürmek için elimizden gelen imkanları sonuna kadar kullandık. Tapulu bir arazinin sahibi bizden bu arazinin teraslandırılıp tekrar eski haline yani o ağaçlı haline döndürülmesi için bir çalışma talep etti. Bizde para karşılığında ordaki çalışmaları yapıp sonlandırdık. Bizim farklı düşüncelerimiz yoktur. Bu gibi düşüncelere sahip olan şahısları da biz kınıyoruz. Çünkü yangının çıkıp bittiği dönemde hiç birisi ortada yoktu. Söndükten sonra herkesin ortaya çıkıp yangına müdahale eden bu gibi insanları bu şekilde suçlayıp zan altında bırakmaları doğru değil. Yapılan paylaşımlar asılsızdır ve nefretle kınıyoruz" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise, "Muğla/Milas Kargılı Mevkii'nde bahse konu arazi, orman arazisi değildir. Genel Müdürlüğümüz ile ilgisi bulunmamaktadır. Vatandaşın tapulu malı olup, imar izni belediyeye aittir. Vatandaşımız, kendi mülkü olan alana, lavanta dikeceğini belirtmiştir" denildi.