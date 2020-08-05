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Oğlu ile kavga eden genci sokak ortasında öldürdü

İHA |  05 Ağustos 2020 Çarşamba - 22:57 | Son Güncelleme : 05 08 2020 - 22:57

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde bir şahıs, oğlu ile kavga ettiği öne sürülen 18 yaşındaki genci sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdü.


Olay, Emirdağ ilçesi Davulga beldesi Alasakallı Mahallesi Çarşı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Erol E. (48) daha önce oğlu ile kavga ettiği gerekçesiyle aralarında husumet bulanan Emre Küçükdurak (18) ile karşılaştı. İkili arasında tartışma yaşanması üzerine eve giderek ruhsatsız pompalı tüfeğini alıp caddeye geri gelen Erol E, Küçükdurak'a ateş açtı. Küçükdurak, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Emirdağ Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
 
Olayın ardından şüpheli Erol E., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

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Afyonkarahisar pompalı tüfek Emirdağ
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