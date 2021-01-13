O paralar ödenecek! Bakanlık 'acele' kodlu yazı yolladı...

Binlerce kişiyi ilgilendiren karar. Sağlık Bakanlığı çok acele kodlu 81 ile yazı yolladı. Sağlık Bakanlığı kamuda 4 D'li olarak sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerden kesilen sendika dayanışma aidatlarıyla ilgili gönderdiği yazıda yetkili sendikaya üye olmayanlardan (dayanışma dilekçesi verenler) yeni toplu iş sözleşmesi (TİS) sonuçlanıncaya kadar herhangi bir sendika aidatı kesilmeyecek. Üye olanlar ise TİS sonrasında kesilmesini istiyorlarsa yetkili sendikadan istifa edip, dilekçe vererek aidat ödemezler. Her iki durumda da dayanışma aidatı yetkili sendikaya ödenecek" denildi... Öte yandan kamu, uzun yıllar sonra ilk kez “milyonluk işçi gücü için” 2021’de toplu sözleşme pazarlığı yapacak. Hem memur, hem de işçiler için yapılacak toplu sözleşme pazarlığında kamunun muhatabı TÜRK-İŞ olacak. Pazarlık görüşmelerinin yaz aylarına doğru başlaması bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 4 Dli olarak kamuda sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerden kesilen sendika dayanışma aidatı yazısı yayımlandı. Genel Müdür Mehmet İslamoğlu tarafından imzalanan yazıda şöyle denildi: "Yetkili sendikaya üye olmayanlardan (dayanışma dilekçesi verenler) yeni toplu iş sözleşmesi (TİS) sonuçlanıncaya kadar herhangi bir sendika aidatı kesilmeyecek olup, TİS imzalandıktan sonra geçen sürenin tamamı toplu olarak kesilecektir. Bu durumda toplu olarak kesilmesini istemeyenler sendikaya üyelik başvurusunda bulunabilirler, üye olanlar ise TİS sonrasında kesilmesini istiyorlarsa yetkili sendikadan istifa edip, dilekçe vererek aidat ödemezler. Fakat her iki durumda da dayanışma aidatı yetkili sendikaya ödenecektir.

Bakanlıktan gönderilen yazıda şu ifadelere yer almaktadır;1. 31.12.2020 tarihi ve öncesinde 2019 – 2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesi dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak için dilekçe veren işçilerin, süresi sona eren toplu iş sözleşmesi ile sağlanan mali ve sosyal haklardan iş sözleşmesi hükmü olarak yararlanmaya devam etmeleri, ancak 01.01.2021 tarihinden itibaren işçilerin ücretlerinden kaynaktan dayanışma aidatı kesilmemesi,

2. 01.01.2021 tarihi ile yeni dönem imzalanacak olan işletme toplu iş sözleşmesi imza tarihi arasında dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak için dilekçe veren işçilere ise kanun hükmü gereği yeni dönem toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarihten sonra ileriye doğru dayanışma aidatı kesilmeye başlanması ve yeni dönem işletme toplu iş sözleşmesi imza altına alınıncaya kadar da taleplerine herhangi bir işlem tesis edilmemesi, hususlarında,Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.