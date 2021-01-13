O paralar ödenecek! Bakanlık 'acele' kodlu yazı yolladı...

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 4 Dli olarak kamuda sürekli işçi kadrosunda çalışan işçilerden kesilen sendika dayanışma aidatı yazısı yayımlandı. Genel Müdür Mehmet İslamoğlu tarafından imzalanan yazıda şöyle denildi: "Yetkili sendikaya üye olmayanlardan (dayanışma dilekçesi verenler) yeni toplu iş sözleşmesi (TİS) sonuçlanıncaya kadar herhangi bir sendika aidatı kesilmeyecek olup, TİS imzalandıktan sonra geçen sürenin tamamı toplu olarak kesilecektir. Bu durumda toplu olarak kesilmesini istemeyenler sendikaya üyelik başvurusunda bulunabilirler, üye olanlar ise TİS sonrasında kesilmesini istiyorlarsa yetkili sendikadan istifa edip, dilekçe vererek aidat ödemezler. Fakat her iki durumda da dayanışma aidatı yetkili sendikaya ödenecektir.
Bakanlıktan gönderilen yazıda şu ifadelere yer almaktadır;1. 31.12.2020 tarihi ve öncesinde 2019 – 2020 yürürlük süreli İşletme Toplu İş Sözleşmesi dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak için dilekçe veren işçilerin, süresi sona eren toplu iş sözleşmesi ile sağlanan mali ve sosyal haklardan iş sözleşmesi hükmü olarak yararlanmaya devam etmeleri, ancak 01.01.2021 tarihinden itibaren işçilerin ücretlerinden kaynaktan dayanışma aidatı kesilmemesi,
2. 01.01.2021 tarihi ile yeni dönem imzalanacak olan işletme toplu iş sözleşmesi imza tarihi arasında dayanışma aidatı ödemek suretiyle yararlanmak için dilekçe veren işçilere ise kanun hükmü gereği yeni dönem toplu iş sözleşmesinin imzalanacağı tarihten sonra ileriye doğru dayanışma aidatı kesilmeye başlanması ve yeni dönem işletme toplu iş sözleşmesi imza altına alınıncaya kadar da taleplerine herhangi bir işlem tesis edilmemesi, hususlarında,Bilgilerinizi ve gereğini önemle arz ve rica ederim.
Kamuda 1 milyon 208 bin çalışan için sözleşme yılı
Öte yandan kamu, uzun yıllar sonra ilk kez “milyonluk işçi gücü için” 2021’de toplu sözleşme pazarlığı yapacak. Hem memur, hem de işçiler için yapılacak toplu sözleşme pazarlığında kamunun muhatabı TÜRK-İŞ olacak. Pazarlık görüşmelerinin yaz aylarına doğru başlaması bekleniyor.Son dönemde kamu istihdamını artırmaya yönelik çalışmalar, taşeron işçilerin kadroya alınması sonrası hem memurda, hem de işçi statüsünde çalışanlarda büyük artışlar oldu.
90’lı yıllarda, KİT’ler dahil 1 milyonu aşan çalışan için pazarlık masasına oturan TÜRK-İŞ, her dönem zorlu geçen kamu-işçi toplu sözleşmelerinde işçi kesimini temsil etmişti. TÜRK-İŞ çok uzun yıllar sonrası ilk kez bu yıl 1 milyon 208 bin çalışan için masaya oturmuş olacak.
Geleneksel olarak kamu toplu sözleşmeleri en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu ile yürütülüyor ve diğer konfederasyonlar burada varılan kararlara uyuyor.
Taşeronların etkisi
Kamudaki işçilere yönelik son toplu sözleşme Ağustos 2019’da imzalanmıştı. Bu toplu sözleşmede de kamuda 1,2 milyon işçi çalışıyordu ancak kadroya alınan taşeron işçilerin geçiş dönemi özel mevzuatı nedeniyle toplu sözleşme dışında bulunuyorlardı. Bu nedenle toplu sözleşmeye konu işçi sayısı yaklaşık 400 bin kişiydi. İşçilerin açtıkları davaları kazanmaları ve kadroya geçmeye başlaması üzerine 2019’da özel bir yasayla bu statüdeki işçiler kadrolara alındı. Böylece 1 milyon 150 bin 347’si sürekli, 57 bin 910’u geçici olmak üzere 1 milyon 208 bin 257 kişiyi kapsayacak toplu sözleşme dönemine girildi.Her bir işyerinde görüşmeler yapılıyor ve genellikle uyuşmazlık tutanakları tutuluyor. Bu aşamadan sonra TÜRK-İŞ ile Çalışma Bakanı arasında pazarlık yapılıyor. Bu ana görüşmelerin Haziran sonu Temmuz ayı başında başlaması bekleniyor.