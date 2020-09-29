Nusret Gökçe'ye şok! ABD'deki restoranı kapatıldı

Restoranlar zinciri sahibi Nusret Gökçe'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentinde bir hafta önce açtığı yeni mekan kapatıldı. Restoranın kapatılması, New York Post gazetesinin sayfalarına da taşındı.

Tuz serpme hareketi ile hem dünya çapında ünlenen, hem de Instagram 'da fenomen olarak pek çok ülkede mekan açan Nusret Gökçe'ye kötü haber geldi.

Nusret'in ABD 'deki restoranlarından biri açıldıktan sadece günler sonra kapatıldı. Söz konusu restoran, ABD'nin Boston kentinde 18 Eylül'de kapılarını açmış ve hemen kentin en sıcak noktalarından biri haline gelmişti.

Ancak bu uzun sürmedi ve açıldıktan yalnızca günler sonra, geçtiğimiz Cumartesi günü, koronavirüs protokollerini ihlal ettiği gerekçesiyle kapatıldı. New York Post gazetesi, restoran'ın içki ruhsatının da süresiz olarak askıya alındığını yazdı.

Gazete aynı zamanda 19 Eylül günü, Nusret'in 30 milyonu aşkın takipçisi olan Instagram hesabından, restoranının Boston şubesinin açılışını duyurduğunu, kapı önünde 'iyi giyimli bir kalabalığın' sıraya girdiğini, insanların bazılarının ise maske takmadığını yazdı.