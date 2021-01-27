Nusret'e soruşturma! 'Halkın ahlakını bozuyor'

İş insanı ve sosyal medya fenomeni Nusret Gökçe’nin geçtiğimiz aylarda yayınladığı videoda cinsel organı gözükmüştü. Bir takipçisi ‘halkın ahlakını bozuyor’ diyerek şikâyette bulundu. Savcılık, Nusret Gökçe hakkında soruşturma başlattı.

Saltbea 'tuz serpme' hareketi ile şühreti yakalayan Nusret Gökçe'nin dünyanın birçok yerinde restoranları var. 'Sosyete kasabı' lakabı ile bilinen Nusret hakkında bir son dakika haberi geldi...

Nusret Gökçe, geçtiğimiz aylarda 33 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından bir video paylaşmıştı. Video içerisinde yatağa bornoz ile atlayan Nusret'in mahrem yeri görünmüştü. Nusret'in bir takipçisi, rahatsızlığı dile getirmek için savcılığa şikâyette bulundu.

"HALKIN AHLAKINI BOZUYOR"

Günaydın'da yer alan habere göre; söz konusu vatandaş, dilekçesinde, paylaşılan video görüntünün halkın ahlakını bozacak şekilde olduğunu dile getirerek şikâyetçi oldu. Savcılık, şikayetin ardından sosyal medya fenomeni Nusret hakkında soruşturma başlattı.