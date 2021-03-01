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Nicolas Sarkozy 3 yıl hapis cezası aldı

AA |  01 Mart 2021 Pazartesi - 16:14 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 16:21

Eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, yolsuzlukla suçlandığı "telekulak" davasında 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.


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