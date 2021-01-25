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Netanyahu'ya şok! Facebook kaldırdı

AA |  25 Ocak 2021 Pazartesi - 19:33 | Son Güncelleme : 25 01 2021 - 19:33

Sosyal medya uygulaması Facebook, gizlilik politikasını ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi sayfasında yapılan bir paylaşımı kaldırdı.


Facebook'un İsrail ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun  resmi sayfası tarafından kullanılan otomatik mesajlaşma için kullanılan "sohbet  botu"nun da benzer gerekçeyle bir haftalığına askıya alındığı belirtildi.
 
Açıklamada, "Gizlilik politikamız uyarınca, insanların tıbbi  bilgilerini paylaşan veya isteyen içeriğe izin verilmemektedir." ifadesine yer  verildi.
 
Netanyahu'nun sayfasına ait sohbet botu, Facebook kullanıcılarına özel  mesaj göndererek çevrelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmayan 60  yaş üzerinde birinin olup olmadığı sorusunu yöneltilmişti.
 
Netanyahu'nun Facebook tarafından silinen  paylaşımında da benzer soru  yer alıyordu.
 
  
 

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