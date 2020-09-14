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Netanyahu'dan başka ülkelerin de İsrail'le normalleşeceği vaadi

AA |  14 Eylül 2020 Pazartesi - 23:59 | Son Güncelleme : 14 09 2020 - 23:59

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, başka ülkelerin de İsrail'le normalleşme sürecine katılacağı taahhüdünde bulundu.


Netanyahu, Twitter hesabından Washington'daki Blair House'da çektiği  bir videoyu yayınladı.
 
Videoda, "İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki tarihi  barış anlaşmasının taslağını ve İsrail ile Bahreyn arasındaki tarihi barış  bildirisini elinde tuttuğunu" söyleyen Netanyahu, şunları ifade etti:
 
"Bunun üzerinde uzun yıllardır çalıştık. Yarın (salı) o an gelecek.  Bu, İsrail tarihinde ve aynı zamanda Orta Doğu tarihinde büyük bir değişimdir."  
 
Netanyahu, BAE ve Bahreyn ile anlaşma imzalanmasının tüm İsrail  vatandaşları üzerinde büyük ve olumlu etkisi olacağını belirtti.
 
Başka ülkelerin de İsrail'le normalleşeceği sözünü veren Netanyahu,  İsraillilere seslenerek, "Burada gördüğüme göre diğer ülkelerin de bunu  gerçekleştireceği konusunda size söz veriyorum." ifadesini kullandı.
 
BAE ile "anlaşma", Bahreyn'le "bildiri" imzalanacak
 
İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinin Washington'daki İsrail heyetinde  yer alan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, BAE ve Bahreyn ile yapılan  anlaşmaların ayrıntılarının salı günü imzalanıncaya kadar yayınlanmayacağı  belirtildi.
 
Haberde, yetkilinin, "Önce anlaşmaları imzalayacağız daha sonra onları  hükümet ve parlamentonun onayına sunacağız." ifadesine yer verildi.
 
İsrail'in BAE ile "barış anlaşması", Bahreyn ile "barış bildirisi"  imzalayacağını belirten yetkili, Bahreyn ile "barış bildirisi" imzalanmasının  sebebine ilişkin iki ülkenin sadece son birkaç günde aralarında anlaşmaya  vardığını kaydetti.
 
Yetkili, Netanyahu'nun Beyaz Saray'da salı günü yapılması planlanan  iki anlaşmanın imza töreninden önce ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya  geleceğini ifade etti. Yetkili ayrıca, imza törenine, ismini vermediği bazı Arap  ülkelerinin büyükelçilerinin de katılacağını aktardı.
 
İsrail ile BAE ve Bahreyn arasındaki anlaşmanın imza töreni, 15  Eylül'de Beyaz Saray'da yapılacak.
 
ABD Başkanı Trump, 11 Eylül'de, BAE ardından bir diğer Körfez ülkesi  Bahreyn'in de İsrail ile ilişkileri normalleştirme konusunda anlaşmaya vardığını  duyurmuştu.
 
 Bahreyn, Mısır, Ürdün ve BAE'nin ardından İsrail ile normalleşme  anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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