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Nesrin Cavadzade'den Gökhan Alkan açıklaması!
Nesrin Cavadzade önceki gün Bebek’te yürüyüş yaparken görüntülendi. Mini tarzı ile dikkat çeken 38 yaşındaki oyuncu ayaküstü gazetecilerle sohbet etti. Gökhan Alkan'la ayrıldıkları iddia edilen ünlü oyuncu, konuya açıklık getirdi.
Kendisini görüntüleyen gazetecilere “Altın kızlar tatilden döndü” diyen Nesrin Cavadzade, “Bir tatil daha planlıyoruz ama bu sefer tekne değil başka şeyler düşünüyoruz. Karavan tatili yapabiliriz” dedi.