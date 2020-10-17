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Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması

Oyuncu Talat Bulut, 'Yasak Elma' dizisindeki rol arkadaşı Nesrin Cavadzade'nin evleneceğini açıklamıştı. Nesrin Cavadzade o açıklamayla ilgili böyle yanıt verdi...

Nesrin Cavadzade'den evlilik açıklaması Sosyal medyada uğradığı fotoğraflı tacizleri anlatırken “O fotoğraflardan sergi bile açabilirim” diyen ve bu sözleriyle çok konuşulan Nesrin Cavadzade, birkaç gündür de rol arkadaşı Talat Bulut’un “Nesrin evleniyor” açıklamasıyla gündemdeydi.
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