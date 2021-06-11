NATO Liderler Zirvesi'nde kritik buluşma! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Biden görüşmesinde 9 kritik başlık...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Başkanı Biden ile yapacağı ‘yeni dönem’ görüşmesinde 9 kritik başlık gündeme gelecek. Yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmede, FETÖ ile mücadelede somut adım ve PKK/YPG’ye verilen desteğin kesilmesi istenecek. F-35’ler ve S-400 meselesi ile Suriye, Libya, Doğu Akdeniz, Dağlık Karabağ ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefi ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan , pazar günü NATO Liderler Zirvesi için Belçika’nın başkenti Brüksel’e gidecek. Erdoğan, NATO üyesi ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarıyla yapacağı ikili görüşmelerde en kritik buluşmasını 14 Haziran’da Başkan Biden ile yapacak. Tüm gözlerin çevrileceği görüşmede Türkiye-ABD ilişkilerinde yeni dönemin yol haritası etraflıca ele alınacak. Başta iki ülke arasındaki ilişkiler olmak üzere bölgesel meseleler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın haberine göre, iki ülke arasında 9 kritik başlığın gündeme geleceği görüşmede işbirliği imkânlarının geliştirilmesi için atılacak adımlar ve Türkiye’nin hassasiyetleri dile getirilecek. Türkiye-ABD ilişkilerinde “yeni dönemin” habercisi sayılan zirve, bu bakımdan milat kabul ediliyor.

KRİTİK KONU YPG VE FETÖ

Erdoğan, FETÖ’nün ABD ’deki varlığı ve Suriye ’de PKK -YPG terör örgütüne verilen destek gibi konuların çözüme kavuşturulmasının, Türk-Amerikan ilişkilerinin daha ileri seviyelere taşınması için önem taşıdığını ABD’li mevkidaşına yüz yüze iletecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ve PKK/PYD terör örgütünün Türkiye’nin ulusal güvenliğine doğrudan tehdit oluşturan yapılar olduğuna dikkat çekecek. Görüşmede Biden yönetiminin müttefiklik ilişkileri doğrultusunda bu konularda Türkiye’yi tatmin edecek somut adımlar atması talep edilecek.

Erdoğan ile Biden görüşmesinde en kritik konu başlığını, bir süredir gündemden düşmeyen S-400 meselesi oluşturacak.

MASADAKİ BAŞLIKLAR

Brüksel’deki görüşmede sık sık vurgulandığı gibi S-400’lerin NATO’nun güvenlik sistemini tehlikeye atacak bir boyutu olmadığı belirtilecek. Türkiye’nin F-35 programından çıkartılmasının ve yaptırımların haksız olduğu, müttefiklik ruhuna uygun olmadığı dile getirilecek.

Erdoğan ile Biden görüşmesinde ayrıca; Suriye meselesi bağlamında İdlib’te yaşananlar, mülteci sorunu, Libya ’daki gelişmeler, Doğu Akdeniz meselesi, Dağlık Karabağ ’daki son durum da ana hatlarıyla ele alınacak.

İki liderin görüşmesinde Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi konusunda atılabilecek adımlar, karşılıklı yatırımlar ve işbirliği olanakları da masada olacak.

LİDERLERLE İKİLİ GÖRÜŞME

BEYAZ SARAY: ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ BİR FIRSAT

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden’ın ilk yurt dışı programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeyi öncelik edindiğini söyledi.

Biden’ın Washington ’dan İngiltere’ye seyahati sırasında uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Psaki, 14 Haziran’daki Erdoğan-Biden görüşmesine ilişkin, “Bu ilişki, yapıcı şekilde çalışmaya devam edilmesi gerektiğini hissettiğimiz alanların ve fırsatların olduğu, aynı zamanda ciddi anlaşmazlıklar yaşadığımız alanların da olduğu bir ilişki. Bu, Başkan Biden’ın ilk yurt dışı ziyaretinde ikili görüşmeyi öncelik edinmenin önemli olduğunu hissettiği yüz yüze diplomasi için bir fırsat” dedi.

PENTAGON: TÜRKİYE İLE AFGANİSTAN’I GÖRÜŞÜYORUZ

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Amerika ’nın çekilmesinden sonra Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenliği için Türkiye ile görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Gazetecilerin sorusu üzerine Kirby, “Türk liderlerle onların havaalanına güvenlik sağlama planları hakkında devam eden görüşmelerimiz var. Açıkçası bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın vermesi gereken bir karar ve buna saygı duyuyoruz ama tabii ki bazı ön görüşmelerimiz oldu” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, “Afganistan ile ilgili ABD’lilerle görüşüyoruz. Şartlara bağlı olarak Afganistan’da kalma niyetimiz var. Şartlarımız nedir? Siyasi, mali ve lojistik destek. Bunlar yapıldığı takdirde biz Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nda kalabiliriz” açıklamasını yapmıştı.