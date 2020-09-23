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NATO'dan son dakika açıklaması! 'Türkiye ile Yunanistan...'

23 Eylül 2020 Çarşamba - 14:50 | Son Güncelleme : 23 09 2020 - 15:08

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Türkiye ile Yunanistan arasındaki teknik görüşmelerde "iyi bir ilerleme" kaydedildiğini bildirdi.


NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile NATO karargahındaki  görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, Türkiye ile Yunanistan'ın, Doğu  Akdeniz'de ayrıştırma usulleri oluşturulması, havada ve denizde istenmeyen  olayların ve kazaların önlenmesi için bugüne kadar birkaç toplantı yaptığını  hatırlattı.
 
Stoltenberg, "Bu toplantılar devam ediyor. İyi bir ilerleme  kaydedildi." diye konuştu.
 
Toplantıların askeri teknik görüşmeler olduğunu vurgulayan  Stoltenberg, bunların Almanya'nın anlaşmazlıkların çözümü konusunda yürüttüğü  diplomatik çabalara tamamlayıcı nitelikte olduğunu ifade etti.
 
Stoltenberg, Almanya'nın çabalarının dün Türkiye ile Yunanistan'ın  istikşafi görüşmeleri yeniden başlatma konusunda anlaşmasını sağladığını  belirterek, bundan memnuniyet duyduğunu, Türk ve Yunanlı liderlerle yakın temas  içinde olmayı sürdüreceğini söyledi.

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NATO türkiye yunanistan
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