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NATO'dan kritik açıklama: Oruç Reis'in limana dönmesi gerginliğin düşürülmesine yardımcı olacaktır

30 Kasım 2020 Pazartesi - 16:16 | Son Güncelleme : 30 11 2020 - 16:19

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Antalya Limanı'na dönmesinin Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesine yardımcı olacağını, Türkiye ile Yunanistan arasındaki ayrıştırma usulleri konusunda ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracağını söyledi.


Stoltenberg, 1-2 Aralık'ta yapılacak NATO Dışişleri Bakanları  Toplantısı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
 
Türkiye ile Yunanistan arasında NATO'da kurulan ayrıştırma usulleri  mekanizması hakkında bir soruyu yanıtlayan Stoltenberg, Doğu Akdeniz'deki  gelişmelerle ilgili endişelerinin devam ettiğini, bu nedenle çatışmayı önleme ve  gerilimi düşürmeye yönelik çalışmalar yaptıklarını aktardı.
 
Oruç Reis araştırma gemisinin Antalya Limanı'na döndüğünü öğrendiğini  belirten Stoltenberg, "Bu, gerginliği düşürmeye yardımcı olacaktır ve ayrıştırma  konusunda da ilerleme sağlanmasını kolaylaştıracaktır." dedi.
 
"Hem Türkiye hem Yunanistan'ın kabul edeceği yollar bulmalıyız"
Stoltenberg, Türkiye ve Yunanistan arasında kurulan mekanizmayla  olayları ve kazaları önleyecek bir iletişim hattının oluşturulduğunu, iki ülkenin  milli bayramlarında bazı tatbikatları iptal ettiğini hatırlatarak, şunları  kaydetti:
"Bu mekanizmayı nasıl güçlendireceğimizi ve olaylarla kazaların oluşma  riskini düşürmeye yönelik öneriler sundum. Hem Türkiye hem Yunanistan'ın kabul  edeceği yollar bulmalıyız. Bu konu hakkında çalışmaya devam edeceğim çünkü benim  için önemli olan müttefikler arasında farklılıklar olduğunda, NATO'nun bunları  oturup konuşmak, anlaşmazlıkları ele almak ve doğru yönde olumlu adımlar bulmak  için bir platform sunduğunu göstermek.
 
NATO'daki ayrıştırma usulleri Türkiye ile Yunanistan arasındaki esas  sorunların ele alınacağı müzakerelerin başlamasına da yol açar. Bu konuda Almanya  ve bazı başka ülkeler çalışmalar yürütüyor. NATO, bu müzakerelerin parçası değil  ama bu çabaları kuvvetle destekliyor."
 
"Kimse Afganistan’da gerektiğinden fazla kalmak istemiyor"
Stoltenberg, "Afganistan’a 11 Eylül terör saldırısının ardından ABD’ye  destek olmak için girdik. Amacımız, ülkelerimizi hedef alan uluslararası  teröristlerin Afganistan’ı tekrar bir platforma dönüştürmesini engellemekti."  ifadesini kullandı.
 
Afganistan’ın son 20 yılda önemli ilerleme kaydettiğini belirten  Stoltenberg, barış için önemli bir fırsat yakalandığını ancak durumun  hassasiyetini koruduğunu söyledi.
 
Stoltenberg, barış süreci çerçevesinde Afganistan’daki mevcudiyetin  uyarlandığını kaydederek, ABD’nin ülkedeki asker sayısını azaltma kararı aldığını  ancak NATO’nun misyonunun sürdüğünü dile getirdi.
 
Afganistan’da halihazırda 11 bin askerin bulunduğunu, bunların  yarısından fazlasının Avrupalı müttefik ve ortaklardan oluştuğunu kaydeden  Stoltenberg, şöyle devam etti:
"Hiç kimse gerektiğinden fazla Afganistan’da kalmak istemiyor. Gelecek  aylarda, sahadaki duruma göre mevcudiyetimizi gözden geçireceğiz. Zor bir durumla  karşı karşıyayız. Ülkeden ayrıldığımızda Afganistan’ın teröristler için tekrar  güvenli bölgeye dönüşme riski bulunuyor. Eğer kalırsak, uzun bir misyon ve  yeniden çatışmayla karşılaşabiliriz."
 
Taliban’ın saldırılarını kınayan Stoltenberg, tüm taraflara "barış  anlaşması şartlarına uyma" çağrısını yineledi.
 
"Rusya, askeri mevcudiyetini artırıyor"
Rusya’nın askeri yığınağını artırması konusunda ise Stoltenberg,  Moskova’nın nükleer cephanesini modernleştirdiğini ve Suriye ile Libya dahil  komşu bölgelere daha fazla asker sevk ettiğini ifade etti.
 
Stoltenberg, "Aynı zamanda Belarus ve Dağlık Karabağ bölgelerindeki  kriz nedeniyle Rusya’nın artan mevcudiyetini gözlemliyoruz." dedi.
 
Dışişleri bakanlarının bu çerçevede Rusya’nın artan askeri  faaliyetlerini ele alacağını belirten Stoltenberg, Karadeniz bölgesinde güvenlik  durumunun da görüşüleceğini kaydetti.
 
"Biden, NATO’yu destekliyor"
ABD’nin seçilmiş başkanı Joe Biden’la ilişkiler hakkında bir soru  üzerine Stoltenberg, seçilmiş başkanın NATO ve güvenlik konularındaki geçmişinin  ilişkilere önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
 
Stoltenberg, Biden, NATO’yu güçlü bir şekilde destekliyor. Kendisini  gelecek sene düzenlenecek zirveye davet ettim." dedi.
 
NATO’nun her gün Kuzey Amerika ve Avrupa’yı aynı masa etrafında bir  araya getiren önemli bir platform görevi gördüğünü ifade eden Stoltenberg, bunun  daha güçlü transatlantik ilişkiler için katkı sağladığını kaydetti.
 

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