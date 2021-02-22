Nakit desteği! Ev yapana 40 bin, evini onarana 30 bin, eşya alan 5 bin...

40 bin lira devlet desteği veriliyor. Evi olmayan, evinin onarıma ihtiyacı olan ya da ev ihtiyacı olan vatandaşlara devlet eli uzanıyor. İhtiyaca göre farklı miktarlarda ödeme alabilmek için belli şartları taşıyor olmak gerekiyor. İhtiyaç sahipleri için çok önemli olan destek ödemelerinde ev yapana 40 bin lira, evini onarmak isteyene 30 bin lira, ev eşyası ihtiyacı olana ise 5 bin liralık katkı sağlanıyor. Bu destekten yararlanmak için nereye başvuru yapılması gerekiyor? Kimler destek ödemesi alabilir? Detaylar haberimizde...

On binlerce vatandaşa iyi haber. Ev yapmak isteyen, evini onarmak için nakit ihtiyacı olan ya da ev eşyası alabilecek nakit parası bulunmayan vatandaşlar için devlet tarafından destek sağlanıyor. Destek tutarları evin yapısına göre değişebiliyor. Prefabrik ev yapımında 30 bin lira, betonarme ev yapımında ise 40 bin liralık katkı sağlanıyor. Ev onarımına 20 bin lira yardımda bulunulurken, 5 bin lira da ev eşyası desteği veriliyor.

NASIL BAŞVURULUR?

Bu yardıma hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3’ünden (852.53 lira) az olan aile başvurabiliyor. Ayrıca yaşlı, engelli, tek ebeveynli aile, dul olma gibi özel şartlardan herhangi birine sahip olma ve onarımı yapılacak evin ya da ev yapılacaksa arsanın tam hisseli tapusunu bulundurma gibi şartlar da var. Bu şartları taşıyan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın şubelerine veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı il veya ilçe şubesine başvurabilir. (Posta)