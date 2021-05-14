Musk’un açıklaması Bitcoin'i vurdu! Kripto paralar tepetaklak!

SpaceX ve Tesla’nın kurucusu ve tepe yöneticisi Elon Musk, en ünlü kripto para olan Bitcoin’i üretmek için kullanılan enerji miktarı için “çılgınlık” ifadesini kullanarak, araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldıklarını duyurdu.

Halbuki Tesla, 8 Şubat’ta 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuş, martta da otomobil satarken de Bitcoin kabul etmeye başladığını açıklamıştı.