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Musk’un açıklaması Bitcoin'i vurdu! Kripto paralar tepetaklak!
Kısa süre önce oto satışında kripto para Bitcoin’i kabul edeceğini duyuran Tesla’nın kurucusu Elon Musk çark etti. Bitcoin’e harcanan enerjinin çılgınlık olduğunu söyleyen Musk’ın ‘tweet’iyle kripto paralar tepetaklak oldu. Peki Musk kripto para pazarını nasıl etkileyebiliyor? Musk'un paylaşımları kripto paraya olan güveni nasıl etkileyecek? İşte uzmanların yorumları...
SpaceX ve Tesla’nın kurucusu ve tepe yöneticisi Elon Musk, en ünlü kripto para olan Bitcoin’i üretmek için kullanılan enerji miktarı için “çılgınlık” ifadesini kullanarak, araç satışlarında Bitcoin kullanmayı askıya aldıklarını duyurdu.
Halbuki Tesla, 8 Şubat’ta 1.5 milyar dolarlık Bitcoin aldığını duyurmuş, martta da otomobil satarken de Bitcoin kabul etmeye başladığını açıklamıştı.