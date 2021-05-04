Murat Övüç'ün annesi vefat etti!

Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve Gülben Ergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü, Murat Övüç'e başsağlığı dileklerini iletti.

Ünlü fenomenin annesinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Merhume, geçtiğimiz yıl KOAH rahatsızlığı nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.