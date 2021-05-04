04 Mayıs 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.424 0.22 EURO 10,0200 0.64
USD 8,3260 0.96 ALTIN 479,540 0.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

Murat Övüç'ün annesi vefat etti!

04 Mayıs 2021 Salı - 15:47 | Son Güncelleme : 04 05 2021 - 15:47

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün koah hastası annesi hayatını kaybetti.Övüç'ten ilk açıklama geldi.


Instagram paylaşımları ile adından söz ettiren Murat Övüç anne acısı yaşadı. Sık sık takipçileriyle videolarını paylaştığı annesinin, hayatını kaybettiğini sosyal medyadan duyuran Övüç, 'Canım annemi kaybettim, ciğerim yanıyor' açıklamasını yaptı.
 
 
Mehmet Ali Erbil, Seda Sayan, Seren Serengil ve Gülben Ergen başta olmak üzere çok sayıda ünlü, Murat Övüç'e başsağlığı dileklerini iletti.
 
Ünlü fenomenin annesinin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Merhume, geçtiğimiz yıl KOAH rahatsızlığı nedeniyle bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

ETİKETLER

murat övüç acı gün murat övüç annesi
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.