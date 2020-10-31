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Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

31 Ekim 2020 Cumartesi - 16:13 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 17:18

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla yoğun bakımda tedavisi süren Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in bilincinin yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenebildiği bildirildi.


Hastane Başhekimliğinden yapılan açıklamada, Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki  takip ve tedavisinin devam ettiği hatırlatıldı.
 
Enfeksiyon için yoğun bir tedavi uygulandığı vurgulanan açıklamada,  "Bilinci yerinde ve belirli düzeyde ağızdan beslenme başlatıldı. Genel seyri  iyiye gitmekle beraber enfeksiyon bulguları nedeniyle durumu ciddiyetini  korumaktadır." ifadesine yer verildi.  
 
55 gündür yoğun bakımda 
 
Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17  Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş,  herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda  bulunmuştu. 
 
Hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de  yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine  sevk edilmişti. 
 
Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan  Böcek'e daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik  açılması) uygulanmıştı.

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