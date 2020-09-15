MEB'den Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir" denildi.
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Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı...
DHA | 15 Eylül 2020 Salı - 14:54 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 14:56
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.
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