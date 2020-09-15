15 Eylül 2020 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.115 0.71 EURO 8,9050 0.20
USD 7,4900 0.08 ALTIN 474,260 0.74
CANLI BORSA
TÜMÜ

Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı...

DHA |  15 Eylül 2020 Salı - 14:54 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 14:56

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkındaki iddialarla ilgili inceleme-soruşturma başlatıldığını bildirdi.


MEB'den Muğla'daki sınav iddialarıyla ilgili soruşturma. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün 'Usta Öğretici Sınavı' hakkında kamuoyu gündemine gelen iddialarla ilgili Bakanlığımız Maarif Müfettişleri tarafından inceleme/soruşturma başlatılmış olup süreç devam etmektedir" denildi.

ETİKETLER

MEB muğla usta öğretici
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.