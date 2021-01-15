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MSB: Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi

DHA |  15 Ocak 2021 Cuma - 17:40 | Son Güncelleme : 15 01 2021 - 17:40

Milli Savunma Bakanlığı, F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarının yer aldığı 'Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme' uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.


Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "F-4, F-16 ve KC-135R uçaklarımızın yer aldığı Teröristle Mücadele Harekâtı Destekleme uçuşu gerçekleştirildi. Üs bölgelerimiz ile hava-yer koordinasyon usullerine yönelik eğitimlerin gerçekleştirildiği uçuşa Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de bizzat iştirak etti" denildi.
 
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Milli Savunma Bakanlığı F-4 F-16 KC-135R uçak
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