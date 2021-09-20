MSB saat verdi ve duyurdu: İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun

MSB'den yapılan açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.
Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun.#Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek. pic.twitter.com/O6NohhdKIO— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 19, 2021