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MSB saat verdi ve duyurdu: İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun

20 Eylül 2021 Pazartesi - 0:16 | Son Güncelleme : 20 09 2021 - 0:16

MSB, Türk Hava Kuvvetleri ve Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait uçakların yarın saat 11.00-11.30 İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştireceğini açıkladı


MSB'den yapılan açıklamada, "Yarın saat 11.00-11.30 arası İstanbul’da gözünüz gökyüzünde olsun. #Teknofest öncesi Hava Kuvvetlerimize ait uçaklar ile Azerbaycan Hava Kuvvetlerine ait MIG-29 uçakları İstanbul Boğazı üzerinde selamlama uçuşu gerçekleştirecek" denildi.
 

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