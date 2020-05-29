Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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MSB açıkladı: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
29 Mayıs 2020 Cuma - 17:19 | Son Güncelleme : 29 05 2020 - 17:32