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Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! MTV ödemeleri için son gün...
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor. Araç sahiplerinin 2 taksit olarak ocak ve temmuz ayında ödemek zorunda olduğu Motorlu Taşıtlar Vergisi için bugün son gün. Araç sahipleri ödeme yapmadığı taktirde trafikte cezai işlemle karşı karşıya kalacak. MTV nasıl hesaplanıyor? MTV ücretleri ne kadar? İşte tüm detaylar...
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemesi için son gün 31 Temmuz. Ödeme yapılmadığı taktirde sürücüler trafikte cezai işlemle karşı karşıya kalacak. Araç sahipleri 31 Temmuz tarihine kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.