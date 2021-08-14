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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve komutanlar İran sınırında

AA |  14 Ağustos 2021 Cumartesi - 14:45 | Son Güncelleme : 14 08 2021 - 14:45

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvveleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile İran hududundaki tedbirlere yönelik yerinde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.


Bakan Akar ile Orgeneral Güler ve Avsever, Van Ferit Melen  Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve  diğer yetkililer tarafından karşılandı.
  
Buradan helikopterle sınır hattı boyunca incelemelerde bulunan Akar ve  komutanlar daha sonra sıfır noktasındaki 2 bin 618 rakımlı Kocaçukur Tepe  gözetleme mevzisine gitti.
 
 
 
Tedbirleri yerinde inceleyen, faaliyetlere ilişkin bilgi alan Akar'a  sahadaki durumu sorduğu Mehmetçik, "Biz buradayken ne terörist ne yasa dışı  göçmen yurdumuza girebilir." yanıtını verdi.
 
 
Akar ve komutanlar daha sonra 2 bin 430 rakımlı Hangedik Üs Bölgesi'ne  geçti. Hudut tekmili alan Bakan Akar, 2. Hudut Bölük Komutanına Türk bayrağı  emanet etti.
 
 
Bölük Komutanı da kendisine emanet edilen Türk bayrağını öperek teslim  aldı.
 
 
Akar ve komutanların bölgedeki inceleme ve denetlemeleri devam  ediyor.
 

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