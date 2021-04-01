01 Nisan 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.427 2.50 EURO 9,6110 -0.60
USD 8,1180 -1.48 ALTIN 451,960 -0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li mevkidaşıyla görüştü

01 Nisan 2021 Perşembe - 17:27 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 17:54

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü.


Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve ABD'li  mevkidaşının telefonda görüştüğü bildirildi.
 
Bölgesel güvenlik ve ikili savunma iş birliği konularında görüş  alışverişinde bulunulduğu belirtilen görüşmeye ilişkin, şunlar kaydedildi:
 
"Görüşmede, her iki Bakan tarafından, stratejik ilişkilerin önemi,  bölgesel ve küresel güvenlik konusunda ortak bir anlayış geliştirilmesi,  sorunların stratejik ortaklık ve müttefiklik ruhuna dayalı olarak çözüme  kavuşturulması konuları vurgulanmıştır. Bakan Akar ve Bakan Austin, iki ülke  arasındaki askeri ilişkileri güçlendirirken, daha yakın iş birliği ve  koordinasyona olan bağlılıklarını tekrar teyit etmişlerdir. Bakan Akar, Savunma  Bakanı olarak atanan Bakan Austin'i bir kez daha tebrik etmiştir."

ETİKETLER

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ABD
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.