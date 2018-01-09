Milli Piyango çekilişi! (MPİ 9 Ocak 2018)

Milli Piyango 9 Ocak çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Her ayın 9, 19, 29 günlerinde MPİ tarafından yapılan Milli Piyango çekilişinde bu haftanın talihlileri kimler olacak? Milli Piyango yılbaşı çekişinde kazananlar ikramiyelerini aldı.

Milli Piyango 9 Ocak çekilişi için sadece saatler kaldı. Geri sayımın başladığı Milli Piyango çekilişi "http://www.millipiyango.gov.tr/" resmi internet sitesinden canlı yayın olarak gerçekleşecek. Heyecanla beklenen MPİ çekiliş sıonuçları haberimizde yer alacak.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Milli Piyango çekilişinde ikramiye almaya hak kazanan talihliler arasından; son 3 rakama kadar olan ikramiyelerin ödemeleri sabit bayiler ya da gezici bayiler tarafından gerçekleştirilir. Milli Piyango İdaresi tarafından yetkisi bulunan bayiler, son dört rakam ve son beş rakama ait ikramiyeleri de ödeyebilirler. İdare tarafından belirlenmiş olan sayılar dışındaki ikramiye ödemeleri, bayilerin yetki alanları dışında kalır. Baş bayiler ve sanal ortam bayileri, Milli Piyango İdaresi ile imzalanan sözleşme kapsamında belirlenen miktar doğrultusunda ödeme yapabilirler.

Milli Piyango’nun yılbaşı çekilişlerinde bilet kupürüne bakılmadan 1 milyon lira ve üzerindeki ikramiyeler ile diğer çekilişlere ait olan büyük ikramiyeler sadece Milli Piyango İdaresi tarafından ödenir. Bu tutarların altında kalan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’nin şubelerinden ödenir. İdare tarafından gerekli görülen durumlarda talihlilere yapılacak ödeme miktarları arttırılabilir ya da azaltılabilir.

MİLLİ PİYANGO HAKKINDA

18 yaşından küçük olanlar Milli Piyango çekilişlerine katılamazlar. Katılsalar bile ikramiye ödemesi yapılmaz. Çekiliş ile kazanılan ikramiyelerin bir yıl içinde alınması gerekir. Bir yıl içerisinde alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler için de ödeme işlemi gerçekleştirilmez. Zaman aşımına uğrayan ikramiyeler, Milli Piyango İdaresi’ne gelir olarak kayıt edilir. Zaman aşımı süresi, resmi tatile ya da hafta sonuna denk gelirse ilk iş günü mesai saati bitene kadar talihlilere ikramiye ödemesi yapılır.

Talihlilere ikramiye ödemesinin yapılabilmesi için; ikramiye tutarı, biletin seri numarası, fiyatı tam olarak görünmeli ve okunmalıdır. Bilet üzerinde kopma ya da yırtılma olsa bile rakamlar okunur halde oldukça ikramiye ödemesi yapılır.