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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika kararı! Tüm sınıfları kapsıyor! Resmen değişti ve...
Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! Harekete geçildi ve resmen değişti. Milyonlarca öğrenciyi yakından ilgilendiriyor. Yüz yüze eğitimde flaş gelişme. MEB'den açıklamalar ve yeni kararlar peş peşe geliyor. Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı yüz yüze eğitimde okullarla ilgili birlikte analiz yaparak son duruma göre karar alıyor. Buna göre yeni bir karar alındı. Süre kısaltıldı. Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitime ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İşte okullarla ilgili tüm son gelişmeler...