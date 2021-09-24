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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması! Harekete geçildi

24 Eylül 2021 Cuma - 16:24 | Son Güncelleme : 24 09 2021 - 16:43

Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Soruşturma başlatıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir." denildi.


Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara'nın Mamak ilçesindeki Şehit Ali İhsan Okatan Ortaokulu'nda görevli din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeninin, ders sırasında Alevi öğrencilere tepki çeken sorular yönelttiği iddiasıyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "Ankara'nın bir ilçesinde bir din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni ile bazı öğrenciler arasında geçtiği iddia edilen olayla ilgili Bakanlığımız tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır. Süreç yakından takip edilmektedir" denildi.
 

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