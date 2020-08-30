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Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) flaş düzenleme! Yürürlüğe girdi

AA |  30 Ağustos 2020 Pazar - 15:35 | Son Güncelleme : 30 08 2020 - 15:39

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiriyor. Milli Eğitim Bakanlı (MEB) harekete geçti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), genel hayatı etkileyen salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda okul öncesi ve ilköğretim kurumlarında eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve esasları belirleyebilecek.


Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları  Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü  sayısında yayımlandı. Bu kapsamda, ilgili yönetmeliğe "olağanüstü durumlarda  eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin alınması gereken tedbirler" başlıklı  bir madde eklendi.
 
Ek maddede, "İlçe, il veya ülke genelinde genel hayatı etkileyen  salgın hastalık, doğal afet, elverişsiz hava koşulları gibi durumlarda bu  yönetmelikle düzenlenen eğitim, öğretim, yönetim ve işleyişe ilişkin usul ve  esaslar Bakanlıkça ayrıca belirlenebilir." ifadesi yer aldı.
 
  
 

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MEB milli eğitim ziya selçuk
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