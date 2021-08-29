Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Tarih öne çekildi, bugün başlıyor

Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Ve yüz yüze eğitim başlıyor. Okulların açılmasına bir hafta kaldı. Milli Eğitim Bakanlı yüz yüze eğitim sürecini tüm detayları ile kamuoyu ile paylaştı. Yüz yüe eğitim kararının ardınan MEB'den sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili karar geldi.
20 bin sözleşmeli personel alımı ile ilgili belirlenmiş olan tarih, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlamasına karar verilmesinin ardından değiştirildi. Değişiklik kararı bakanlık tarafından bugün duyuruldu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;
2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.
Buna göre;
Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,
Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir. Kurum tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden alınacak olup adaylar tercih başvurularını onaylatmak üzere herhangi bir ilçe veya il millî eğitim müdürlüğüne gitmeyeceklerdir.
Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir. Adaylar tercih dışı seçenek olarak; “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum.” “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneklerinden birini mutlaka işaretleyecektir. Tercihlerine atanamayan adaylardan “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum.” seçeneğini işaretleyenler, ilan edilen kontenjanlardan boş kalan eğitim kurumlarına bilgisayar kurasıyla atanmak üzere değerlendirmeye alınacaktır.