Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmen duyurdu! Tarih öne çekildi, bugün başlıyor

MEB'den son dakika değişiklik kararı! Tarih öne çekildi. Bugün başlıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada detaylara yer verildi. Yüz yüze eğitimin 6 Eylül itibarı ile başlayacağının netleşmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir karar ile sözleşmeli öğretmen atama takviminde değişikliğe gitti.

Milyonlarca öğrenci bekliyordu. Ve yüz yüze eğitim başlıyor. Okulların açılmasına bir hafta kaldı. Milli Eğitim Bakanlı yüz yüze eğitim sürecini tüm detayları ile kamuoyu ile paylaştı. Yüz yüe eğitim kararının ardınan MEB 'den sözleşmeli öğretmen atamaları ile ilgili karar geldi.

20 bin sözleşmeli personel alımı ile ilgili belirlenmiş olan tarih, yüz yüze eğitimin 6 Eylül'de başlamasına karar verilmesinin ardından değiştirildi. Değişiklik kararı bakanlık tarafından bugün duyuruldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;

2021 Mart Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusuna ekli Ek-4 Takvim'de değişiklik yapılmıştır.

Buna göre;

Atama işlemleri için eğitim kurumları tercihleri 29.08.2021-02.09.2021 tarihleri arasında alınacak,

Atama sonuçları 03.09.2021 tarihinde ilan edilecektir.