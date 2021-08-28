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Midye, kalamar, karides, yengeç yemek haram mı? Diyanet'ten yeni açıklama...

AA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 16:31 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 16:48

Diyanet İşleri Başkanlığı ‘deniz ürünleri’ ile ilgili fetva yayımladı. Açıklamada, Kur'an ve sünnette yenilmeyecek olan hayvanlarla ilgili bir liste verilme verilmediği ve domuz gibi ismi belirtilerek yasaklananların yanında diğer hayvanlar için ölçüler konulduğu ifade edildi. İşte Diyanet’in midye, ıstakoz, kalamar, karides ve yengeçle ilgili görüşü...


Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu  Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, "Kur'an ve sünnette yenilmeyecek olan  hayvanlarla ilgili bir liste verilme yönüne gidilmemiş, domuz gibi ismi  belirtilerek yasaklananların yanında diğer hayvanlar için ilke ve ölçüler  konulmakla yetinilmiştir." dedi.  
 
Haçkalı, Din İşleri Yüksek Kurulunun deniz ürünleriyle ilgili görüşüne  yönelik bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere ilişkin AA muhabirine  yaptığı açıklamada, Allah'ın, insanı dünyada başıboş bırakmadığını, ona doğru  yolu gösteren hidayet rehberi kitaplar ve yaşantılarıyla örnek olan peygamberler  gönderdiğini belirtti. 
 
Allah'ın İslam ile insana öğrettiği esaslardan birinin de insanın,  dünyevi veya uhrevi açıdan faydalı olan şeylere yönelmesi ve zararlı olan  şeylerden de kaçınması olduğunu aktaran Haçkalı, bu nedenle İslam dininin insana  maddi veya manevi yönden zarar verecek olan şeyleri yasakladığını ve faydalı  olanları da helal kıldığını kaydetti. 
 
Haçkalı, bu bağlamda yiyecek ve içeceklerin prensip olarak helal  olduğu belirtilirken, az bir miktarının yasaklanmasının insanın beden ve ruh  sağlığının korunması amacına yönelik olduğuna işaret ederek, Kur'an-ı Kerim'de  Bakara ve Maide surelerinde insanın yiyeceklerinin kendi nezahet ve mükerrem bir  varlık olma durumuna uygun olarak temiz ve nezih yiyecekler olabileceğinin ifade  edildiğine dikkati çekti. 
 
"KUR'AN-I KERİM'DE DENİZ AVLARININ HELAL KILINDIĞI İFADE EDİLMIŞTİR" 
 
Yeryüzündeki nimetleri insanın istifadesine sunan Allah'ın yiyecek  olarak haram kılınan hayvanlarla ilgili Kur'an-ı Kerim'deki hükümlerini paylaşan  Haçkalı, şunları kaydetti: 
 
"Bakara Suresi'nin 173. ayetinde 'Allah size murdar eti (leş), kanı,  domuz etini ve Allah'tan başkası adına kesilmiş olanı haram kıldı.' deniliyor.  Bunun yanında En'am Suresi 145. ayet-i kerimede de aynı şeyler niteliklerine  atıfta bulunularak sayılmıştır. Bunların yanında Kur'an-ı Kerim'de deniz  avlarının helal kılındığı ayrıca ifade edilmiştir, 'Size ve yolculara geçimlik  olmak üzere deniz avı ve yiyeceği helal kılındı.' 
 
Kur'an-ı Kerim'de, Hazreti Muhammed'in helal ve haramları  açıklama-bildirme hususundaki göreviyle ilgili olarak A'raf Suresinin 157.  ayetinde şöyle bir ifade kullanılmıştır: Peygamber onlara iyiliği emreder ve  onları kötülükten sakındırır, yine onlara temiz olan şeyleri helal ve pis olan  şeyleri de haram kılar." 
 
HAZRETİ MUHAMMED'İN BU KONUYLA İLGİLİ  AÇIKLAMALARI 
 
Haçkalı, Hazreti Muhammed'in yenmesi helal ve haram olan hayvanlarla  ilgili açıklamalarının bulunduğunu anımsatarak, şu ifadeleri kullandı: 
 
"Yapılan bir rivayette şunlar ifade edilmektedir: 'Resulullah  sallallahu aleyhivesellem, azı dişi bulunan yırtıcı hayvanların ve pençesiyle  avlanan yırtıcı kuşların etlerinin yenmesini yasaklamıştır.' Bunun yanında pis ve  iğrenç olmaları nedeniyle bazı hayvanların yenmesini yasakladığı da  bilinmektedir. Hazreti Muhammed, deniz ürünleriyle ilgili olarak ise 'Denizin  suyu temiz, ölüsü helaldir' buyurmuştur." 
 
İslam alimlerinin Kur'an ve hadislerde belirtilen hüküm ve ilkeler  ışığında hangi hayvanların etinin helal veya haram olduğunu belirlemeye  çalıştıklarını anlatan Haçkalı, kara ve deniz hayvanları hakkında gerek Kur'an-ı  Kerim gerekse hadis-i şeriflerde bazıları dışındaki diğer bütün türlerin isim  olarak zikredilmemesi dolayısıyla farklı hükümlerin ortaya çıktığını vurguladı. 
 
Bütün alimlere göre balık türlerinin helal olduğunu ve Hanefi alimler  tarafından balık dışındaki ürünlerin helal kabul edilmediğini bildiren Haçkalı,  diğer mezheplerin konuya ilişkin görüşleriyle ilgili şunları paylaştı: 
 
"Maliki, Şafii ve Hanbeli alimleri ise Maide Suresi'nin 96. ayetindeki  'deniz avı' ifadesinin kapsamlı oluşunu ve Hazreti Peygamber'in 'Denizin suyu  temiz, ölüsü helaldir.' ifadesine dayanarak, deniz ürünlerinin yenilmesi  hususunda oldukça geniş bir yaklaşım ortaya koymuşlardır. Maliki ve Hanbeli  alimlere göre, deniz hayvanları prensip olarak helaldir. Ancak timsah gibi  yırtıcı hayvanlar helal değildir. Şafii mezhebinde ise aslen suda yaşadığı halde  karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanlar  habis ve zararlı oldukları için helal değildir. Bunların dışında kalan midye, kalamar, ıstakoz, karides gibi deniz ürünlerinin yenmesi ise helaldir. 
 
Haçkalı, "Görüldüğü gibi Kur'an ve sünnette yenilmeyecek olan  hayvanlar ile ilgili bir liste verilme yönüne gidilmemiş, domuz gibi ismi  belirtilerek yasaklananların yanında diğer hayvanlar için ilke ve ölçüler  konulmakla yetinilmiştir. Bu nedenle yenmesinin haram olduğu hususunda ittifak  edilen hayvanlar oldukça sınırlıdır. Ayrıca sağlığa zararlı maddelerin  tüketilmemesi İslam'ın genel ilkelerinden kabul edilmiştir. Bunun dışında,  hakkında açık hüküm bulunmayan maddelerin hükmü hususunda alimler, yukarıda  verildiği gibi, ihtilaf etmişlerdir. Aslında bu tür ihtilaflar meselelerin daha  iyi anlaşılmasına katkı sunduğu gibi mükellefler için uygulamada kolaylık da  sağlamaktadır. Bu bağlamda alimlerin çoğuna göre, belirtilen şekliyle, deniz  ürünlerinin üretimi ve tüketiminin helal olduğu söylenebilir." 
 
Haçkalı, bu açıklamaların son günlerde bazı medya kuruluşlarında yer  alan "bazı deniz ürünlerinin haram olduğu" yönünde fetva verildiği haberler  üzerine yapıldığını belirterek, şöyle devam etti: 
 
"Diyanet İşleri Başkanlığımızın, bu ürünlerin haram olduğuna dair bir  kararı bulunmamaktadır. Örneğin Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek  Kurulunun yayımlamış olduğu 'Fetvalar' adlı eserde, haram olduğu hususunda  ittifak bulunan yiyecekler sayılmış olup, bunlar arasında deniz ürünleri  sayılmamıştır. Tartışmaya konu olan kısa fetvada ise sadece mezheplerin  görüşlerine atıfta bulunulmuştur. Dolayısıyla Diyanet işleri Başkanlığının bu  husustaki tutumu öteden beri yukarıda yayınladığımız açıklamada olduğu gibidir." 

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