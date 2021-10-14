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Microsoft'tan flaş LinkedIn'in kararı! Kapatılıyor

AA |  14 Ekim 2021 Perşembe - 23:10 | Son Güncelleme : 14 10 2021 - 23:10

Microsoft, Çin'de internet kurallarının sıkılaşmasını gerekçe göstererek, ülkede LinkedIn hizmetini yıl sonunda kapatacağını bildirdi.


Microsoft, yayımladığı yazılı açıklamada, Çin'de önemli ölçüde  zorlaşan faaliyet ortamı ve sıkılaşan düzenlemeler nedeniyle profesyonel ilişki  ağı LinkedIn'i kapatacağını duyurdu.
 
Öte yandan şirket, ülkede LinkedIn'in yerini alacak InJobs adlı yeni  uygulama geliştirdi.
 
LinkedIn'in başkalarıyla bağlantı kurma imkanını koruyan InJobs'da  sosyal paylaşım yapma imkanı bulunmayacağı açıklandı.
 
Microsoft tarafından 2016'da satın alınan LinkedIn martta ülkede yeni  üye almayı durdurmuş, Çin ise mayısta Microsoft'un Bing arama motorunun ve  LinkedIn'in kullanıcı bilgilerini uygunsuz biçimde kullandığını tespit ederek,  problemin giderilmesi talebinde bulunmuştu.
 
Çin yönetiminin YouTube videolarını sansürlemesi üzerine Google  2010'da arama motorunu Çin'den çekmişti.

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