MHP lideri Devlet Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Bahçeli ittifak bozmak istiyor' iddiasına cevap verdi. Bahçeli açıklamasında "Kemal Kılıçdaroğlu birçok konuda ortaya koymuş olduğu inandırıcılığı olmayan gündem, olsun da nasıl olursa olsun anlayışıyla yapmaya çalıştığı bir çalışma." dedi.
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- MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap verdi
MHP lideri Devlet Bahçeli, Kemal Kılıçdaroğlu'nun iddiasına cevap verdi
18 Aralık 2020 Cuma - 17:54 | Son Güncelleme : 18 12 2020 - 18:08