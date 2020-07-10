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MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın'dan 'Ayasofya' açıklaması

10 Temmuz 2020 Cuma - 15:43 | Son Güncelleme : 10 07 2020 - 15:43

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Batı dünyasında hala Ayasofya’nın unutulmamış olması ve 576 yıl önce sonsuza dek Türklere ait bir varlık haline gelmiş olan bu ibadethaneyle ilgili beyhude rüyalar görülmesi çok manidardır." ifadesini kullandı.


Semih Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, Ayasofya’ya müze statüsünü veren  1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle açılan davada Danıştay  10. Dairesi'nin kararının beklendiğini hatırlattı.
 
Söz konusu karar açıklanmadan önce, MHP olarak Türk milletinin  vazgeçilmez egemenlik hakları ve bekası açısından büyük önem taşıyan bazı  hususların altını bir kez daha çizmeyi görev bildiklerini belirten Yalçın, şu  değerlendirmede bulundu:
 
"Batı dünyasında hala Ayasofya'nın unutulmamış olması ve 576 yıl önce  sonsuza dek Türklere ait bir varlık haline gelmiş olan bu ibadethaneyle ilgili  beyhude rüyalar görülmesi çok manidardır. Yüzyıllarca süren Haçlı seferlerine son  veren ve tarihin akışını değiştiren büyük bir hamlenin küresel etkileri  karşısında duyulan eziklik ve aşağılık duygusunun hafızalardan silinmediği  anlaşılmaktadır. Osmanlı Devleti’nin Batılı güçlerle yaptığı askeri, siyasi ve  diplomatik savaşlarda, hep bu sinsi ve aşağılık emellerin yansımaları  görülmektedir."
 
Birinci Dünya Savaşı sonunda İngiltere güdümündeki Yunan askerleri  tarafından Batı Anadolu'nun işgal edilmesinin arkasında da benzer hedefler  bulunduğuna dikkati çeken Yalçın, Yunanistan ise İstanbul’u yeniden  Konstantinopolis yapıp Bizans başkenti haline getirmeyi ve Ayasofya’yı yeniden  kiliseye dönüştürmeyi hayal ettiğini vurguladı. Yalçın şöyle devam etti:
 
"Anlaşılan o ki Ayasofya hakkında hadsiz değerlendirmelerde bulunan  Atina ve Yunanistan Başpiskoposu Leronimos'un şuuraltında da bu imkansız rüya, bu  bahtsız ütopya vardır. Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin; Başpiskoposun,  'Türkiye, bunu yapmaya cüret edemez.' demesi bizim için ezik bir ümit ve zavallı  bir temenni ilanından fazla değer taşımamaktadır. Türkiye’nin iç işlerine  karışmaya yeltenen bu kendini ve yerini bilmez din adamı, uluslararası alanda  Hristiyan dünyasının dikkatini çekerek Ankara'nın Ayasofya üzerindeki tasarrufu  konusunda caydırıcı olacağını sanıyorsa aldanmaktadır. Başpiskopos, öncelikle  neden Atina'da hiçbir cami bulunmadığını sorgulamalıdır. Selanik'ten Mora'ya  kadar geniş bir alanda Osmanlı bakiyesi yüzlerce tarihi eserin hoyratça ve  vandallıkla neden yok edildiğini dünya kamuoyuna açıklamalıdır.
 
Türkiye'ye ayar vermeye cüret eden batılı politikacılar da sadece  Yunanistan'da değil, bütün Balkanlarda turistik ve kültürel açıdan paha  biçilemeyecek kadar kıymetli olan Osmanlı bakiyesi binlerce ibadethane ve dünya  mirası tarihi eserin neden barbarca yıkılıp izlerinin silindiğinin hesabını  vermelidir."
 
Batılı politikacılar ve din adamları tarafından Ayasofya’nın gündeme  getirilmesinin Türkiye’nin egemenlik haklarına saldırı olduğunun altını çizen  Yalçın, "Ancak mesele egemenlik haklarından ibaret değildir. Ayasofya meselesi,  sadece Fatih’in 567 yıl önce bu tarihi yapıyı camiye kalbetmesinden ibaret de  değildir. Ayasofya’nın, Türk milletinin İstanbul’da ve üç kıtadaki egemenlik  haklarının ve varlık iadesinin somut delili, inkar edilemez sembolü olduğunun  herkes farkındadır. Ayasofya üzerindeki hakkımız tartışmaya bile açılamayacak  kadar berrak ve net, üzerinde hiçbir ülkenin fikir serdedemeyeceği kadar  sabittir." ifadesini kullandı.
 
Asıl meselenin Türk milletinin, şehit kanlarıyla sulanan bu mübarek  topraklardaki egemenliğinin kalıcı ve ebedi olacağını Milli Mücadele sırasında  bir tokat gibi müstevlilerin suratına indirmesinin acısının unutulmaması olduğunu  belirten Yalçın, açıklamasını şöyle sürdürdü:
 
"Ayasofya’nın gündemde tutularak bağımsız Türk yargısını etkileme ve  hükümetin bu alandaki tasarrufunu engelleme çabalarının arka planında, Salip'le  Hilal’in mücadelesi vardır. Ayrıca Ayasofya’nın sadece inanç ekseninde  değerlendirilmesi, onun milletimiz açısından taşıdığı tarihi değeri sınırlamak  olur. Ayasofya’nın varlığı küresel nitelikli ama kimliği millidir. Milletimizin  Ayasofya'ya bakışının arkasında, büyük bir devlet geleneği ve insanlığın ebedi  saadetini temin etme ülküsü yatmaktadır. Ayasofya, cihanşümul yönetim anlayışını  İstanbul’da somutlaştıran bir abidedir."
 
Türkiye'nin ibadet hürriyeti ve kutsal mekanların korunması konusunda  en çok titizlik gösteren, farklı din ve inançlara en geniş serbestliği tanıyan  ülkelerin başında geldiğini ifade eden Yalçın, "İstanbul'dan Kars'a, Edirne'den  Hakkari'ye kadar Türkiye topraklarının dört bir yanında üç semavi dinin  ibadethaneleri büyük bir özgürlük havası içinde hizmet vermektedir. Bu husus  milletimizin tarihi müsamaha, insana hizmet ve yönetim anlayışının en dikkate  değer yanlarındandır. Tarihe ve beşeriyete böylesine yüksek değerler kazandırmış  bir milletin egemenliğini sorgulamak; Atina'daki üç beş papazın, okyanus  ötesinden ve Avrupa’dan küresel jandarma rolüne soyunan siyasetçilerin haddine  düşmez." açıklamasında bulundu.
 
"Egemenliğimize ne el, ne de dil uzatılmasına izin veririz."
 
Türk milletinin, egemenlik hakları söz konusu olduğunda caydırıcı  olmaya niyetlenen hiçbir harici odağa boyun eğmediğini ve bundan sonra da  eğmeyeceğini vurgulayan Yalçın, şöyle devam etti:
 
"Egemenliğimize ne el, ne de dil uzatılmasına izin veririz. Türk  milleti adına karar alan yargı mercii de, vazgeçilmez hak ve çıkarlarımızı göz  ardı edecek bir karar vermeyecektir. Danıştay’ın ilgili dairesinden; bizi  sorgulamaya cüret eden Batılı siyasetçilerle hala Hilal-Salip kavgası uman ve  aklı mazide kalmış bazı din adamlarına tarihi ders mahiyetinde bir karar  çıkmasını bekliyoruz. Danıştay 10. Dairesi’nin millet adına karar verirken milli  irade ve temayülü dikkate alacağına, ayrıca Ayasofya'nın vakıf malı statüsünde  olduğu gerçeğini göz önünde bulunduracağına inanıyoruz. Ayasofya’nın statüsüyle  ilgili nihai karar hakkı ve yetkinin, egemenlik ve bağımsızlık hukukumuzun millet  adına icrai temsilcisi olan hükümete ait olduğunu kamuoyuna hatırlatıyoruz."
 
Hükümetin de son kararı verirken, Ayasofya'nın ibadete açılması  yönünde millet nezdinde beliren arzu ve kamuoyuna yansıyan iradeyi görmezden  gelmeyeceğini bildiklerini ifade eden Semih Yalçın, şunları kaydetti:
 
"Hükümetin, büyük ecdadımız Fatih Sultan Mehmet’in bıraktığı tarihi  vasiyeti de göz önüne alacağından şüphe duymuyoruz. Son olarak Türkiye’nin  egemenlik haklarına dil uzatmaya yeltenen küresel aktörlere, tarihte hep  yaptığımız gibi yeni bir tarihi ders vermenin tam zamanı olduğunu duyuruyoruz.  MHP olarak hükümetin milli çıkarlarımız paralelinde alacağı kararın arkasında var  gücümüzle, milletten aldığımız kuvvetle yalçın kaya gibi duracağımızı şimdiden  bir kez daha ilan ediyoruz."
 

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MHP Ayasofya Semih Yalçın
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