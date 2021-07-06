Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! 'Süper hücre' alarmı verildi...

Meteoroloji illeri tek tek sayıp alarm verdi. Çok kuvvetli geliyor. Bugün dahil çarşamba, perşembe, cuma günü çok sayıda ilde kuvvetli sağanak bekleniyor. Meteoroloji uzmanları, Marmara Bölgesi’nde ‘süper hücre’ uyarısında bulundu. Gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Düzce ve Yalova’da etkili olacağı tahmini yapılırken, sel ve su baskınlarının yaşanabileceği belirtildi. Meteoroloji uzmanı Ahmet Uçar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve çevre illeri için çok kuvvetli sağanak yağışı uyarısında bulundu. Uçar açıklamasında beklenen sağanak yağışının sel ve su baskınlarına neden olabileceğini belirterek ‘Son yıllarda nadir olarak görülen cinsten’ ifadesini kullandı.

Tekirdağ, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Erzincan, Erzurum, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimleri ile Doğu Akdeniz ’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara ’nın doğusu, Batı Karadeniz , Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Kırklareli Balıkesir , Kütahya, Uşak Osmaniye , K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir Ankara ’nın kuzeybatı çevreleri, Sivas Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli Zonguldak , Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre; Trakya , Marmara, kuzey Ege, Karadeniz ve doğu Akdeniz sağanak yağışlı. İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yağışların çok kuvvetli olması beklenirken sel, su baskını ve yıldırım uyarısı yapıldı.İstanbul’da dün öğleden sonra bazı ilçelerde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültüsü eşliğinde başlayan yağmur sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler birikinti yüzünden zaman zaman zorluklar yaşarken, buna bağlı olarak trafik yoğunluğu da yaşandı. Meteoroloji uzmanları bugün için ise Marmara Bölgesi’nde ‘süper hücre’ uyarısında bulundu.

DOLU VE HORTUM RİSKİ DE VAR

Uzmanlar, sağanağın doluya dönüşme riskinin olduğunu da belirtti. Karadeniz üzerinden gelecek şiddetli rüzgarın, özellikle Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de zaman zaman ‘fırtına’ seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında da bulundu.Meteoroloji'den Marmara'nın doğusu için kuvvetli yağış uyarısı - Yarın beklenen kuvvetli yağışların meydana getirebileceği sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Batı Karadeniz'de mevsim normallerinin biraz altında, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir çevrelerinin sağanak ve yeryer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kütahya çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu

KÜTAHYA °C, 22°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA °C, 34°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 39°C

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş’ın batı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı bulutlu, zamanla çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu

HATAY °C, 30°C

Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 30°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzeybatı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 29°C

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Zonguldak ve Bolu çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2); Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

BOLU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 32°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BAYBURT °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 29°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 31°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

VAN °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C

Az bulutlu ve açık