Meteoroloji son dakika olarak duyurdu! Gece başlıyor, bir ay sürecek...

Meteoroloji peş peşe açıkladı. Gün verdiler. İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı. Bursa ve Kastamonu Valiliği'nden de toz taşınımı nedeniyle uyarı açıklaması yapıldı. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros, ise yaptığı açıklamada, 'Bereket yağmurları geliyor' dedi. Toros, 14 Nisan - 14 Mayıs tarihlerinde yaşanan yağışlar ile ilgili tarihi bilgiler verirken, Sahra Çölü'nden taşınan tozların içindeki minerallerin faydalarına dikkat çekti. Toros, Çarşamba gününe kadar tozların yoğun şekilde ülkemizde olacağını belirtti.

Meteoroloji son dakika olarak duyurdu. Bu gece başlıyor, iller alarma geçti...İstanbul, Kocaeli Sakarya ve Yalova 'da, bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı.Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova çevrelerinde Kuzey Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörülüyor.Bu nedenle, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

BURSA VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Bursa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.Açıklamada, meydana gelebilecek görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KASTAMONU VALİLİĞİ'NDEN UYARI

Kastamonu'da vatandaşlara, toz taşınımı nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteoroloji nin son değerlendirmelerine göre, kentte bu geceden pazar akşamına kadar Afrika kaynaklı toz taşınımı öngörüldüğü belirtildi.Açıklamada, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Eskişehir, Bursa , Kütahya ve Bilecik 'te bu geceden pazar akşamına kadar sürmesi beklenen toz taşınımı nedeniyle uyarı yapıldı. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden açıklamaya göre, bu geceden pazar akşamına kadar Eskişehir, Bursa, Kütahya ve Bilecik genelinde toz taşınımı öngörülüyor. Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde bozulma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. TOROS: 'ATALARIMIZ BEREKET YAĞMURU' DERDİ

Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Toros, 14-Nisan - 14 Mayıs arasındaki yağışların, 'Bereket yağışları' olarak adlandırıldığını ifade etti.Sabah'a konuşan Toros, 'Bereket Yağmurları' söyleminin geçmişini anlattı. Toros, "Atalarımız nisan sonunda görülen bu yağışlara bereket yağışları derlerdi. Hatta Anadolu 'da bu yağışlar sırasında kaplar yerlere konulur, doldurulan sular içilirdi. Şimdi ise böyle bir durum yok"

dedi.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE KADAR ÇOK YOĞUN OLACAK"

Toros, 'Atalarımızın neden Bereket Yağmuru' dediği ile ilgili ise dikkat çeken ifadeler kullandı. Toros, "Bu mevsimde Sahra Çölü üzerinden çok fazla toz hareketleniyor. Ülkemize de giriş yapıyor. Şu anda ülkemiz üzerinde gözle göremediğimiz bu tozlar yoğun şekilde var. Sahra'daki bir gölden taşınan bu tozlarda zengin mineraller olduğu tespit edildi. Bundan dolayı Bereket demiş olabilirler" dedi.

Toros, ülkemizde Sahra'dan gelen zengin mineralli tozların Çarşamba gününe kadar çok yoğun olacağını da ifade etti.

"YAĞIŞ OLURSA, ÇAMUR YAĞMURU OLUR"

Gözle görünmeyen tozların Türkiye üzerinde yoğunluğunu bir kez daha vurgulayan Toros, "Yağış durumunda çamur yağışı olarak adlandırılır. Metalik zeminlerde toz olarak, çamur olarak görülür. Çarşamba gününe kadar yağan yağmurlarda bu durum görülebilir" diye konuştu.

"KARADAKİ VE DENİZDEKİ CANLILAR İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Toros, bu yağışların bir başka özelliğine de dikkat çekti. Toros, "Nisan ayı haşeratların büyüme, gelişme ayıdır. Bu tozların içindeki mineraller haşeratlara büyük fayda sağlıyor. Bu yağışlar karadaki ve denizdeki tüm canlılar için çok önemli" dedi.

"AMAZONLARIN BESİN KAYNAĞI"

Toros, "Bereket Yağmuru" için yapılan bir araştırmaya da vurgu yaptı. Toros, "Amazonların en önemli besin kaynağı uzun zamandır araştırılıyordu. Araştırmalarda, 'Bereket Yağmurları' dediğimiz yağışların içindeki minerallerin üzerinde duruluyor" ifadelerini kullandı.

GÖKTEN YAĞAN GÜBRE...

Yapılan bazı bilimsel çalışmalar çöl tozları içerisinde; silikat,sülfat, kuvars, yüksek kalsiyum parçacıkları, demir, fosfor, kurum, karbon bakımından zengin diğer parçacıklar olduğu tespit edildi.Toros, "Çiftçilerimize bedava gökten gübre yağıyor. Hayırlara vesile olsun" dedi.