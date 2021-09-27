Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji son dakika duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, yarın başlıyor, cumartesiye kadar sürecek ve...
Meteoroloji son dakika duyurdu! Çok kuvvetli geliyor, yarın başlıyor, cumartesiye kadar sürecek ve...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Çok kuvvetli geliyor. Yarından itibaren başlıyor. Cumartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları düşüyor derken yeniden artmaya başladı. Ancak çok sayıda ilde yarından itibaren sağanak etkisini gösterecek. Çarşamba günü ise İstanbul'a yağmur geliyor. Perşembe ve cuma da yağışlar sürecek. Harita paylaşıldı. İşte MGM'nin son dakika uyarıları...