Meteoroloji duyurdu! Kuvvetli olacak, pazara kadar sürecek

4 gün süren sokağa çıkma yasağının ardından bugün dışarıda işi olanlar “Hava durumu nasıl?” sorusunun cevabını araştırıyor. Hemen belirtelim ki İstanbul dahil Marmara Bölgesi’nin genelinde bugünden itibaren hafta sonu Pazar gününe kadar etkili olması beklenen yağışlı hava dalgası etkili olacak. Ayrıca İç Anadolu Bölgesi’nde ise şiddetli lodos ve fırtınanın gün içerisinde etkili olması bekleniyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte, 27 Mayıs hava durumu ile ilgili merak edilen detaylar…
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise Marmara ve Ege'de 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve doğu kesimlerde 3 ila 5 dereceği artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların öğleden sonra İç Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ile Bilecik çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
İSTANBUL °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANKARA °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı