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Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Hava durumu değişiyor, günlerce sürecek! Çarşamba gününden itibaren...
Meteoroloji'den son dakika açıklaması yapıldı. Bazı bölgelerde kuvvetli yağış etkisini devam ettirecek. MGM'den kritik uyarı yapıldı. O illerde yaşayanlar dikkat. Çarşamba gününden itibaren ise tüm yurtta hava durumu değişecek. İşte il il tüm yurtta hava raporu...