Gazetevatan.com » Gündem » Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 11 il için uyarı! Çok şiddetli geliyor
Meteoroloji'den son dakika açıklaması! 11 il için uyarı! Çok şiddetli geliyor
Meteoroloji'den son dakika açıklaması geldi. 11 il için uyarı yapıldı. Bugün çok şiddetli geliyor, saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün ülkenin büyük bölümünde şiddetli sağanak bekleniyor. Sağanağın değişken olarak öğle saatlerinden itibaren veya gece etkili olacağı bildirildi. İşte kuvvetli sağanak beklenen 11 il...
Meteoroloji'den açıklama geldi. Çok şiddetli olacak. Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor. Saat verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.