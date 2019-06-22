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Meteoroloji'den sağanak uyarısı! İlleri tek tek sayıp...

22 Haziran 2019 Cumartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 22 06 2019 - 10:04

Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında yerel olarak kuvvetli sağanak yağış bekleniyor.


Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, bugün  Türkiye genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz'in iç  kesimlerinde, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Orta  ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle Edirne, Bilecik, Sinop Gaziantep, Kilis çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin  ediliyor.
 
Yağışların, Konya, Karaman, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri Kırşehir, Samsun çevreleriyle Ankara'nın güneyi, Kırıkkale ve Ordu'nun batısında  yerel olarak kuvvetli olacağı öngörüldüğünden, ani sel, su baskını, yıldırım,  dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı  dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
 
Marmara'da sıcaklık mevsim normallerinde seyredecek
 
Marmara Bölgesi'nde parçalı ve yer yer çok bulutlu  hava hakim olacak. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye  göre, bölgedeki hava sıcaklığında önemli değişiklik beklenmiyor.Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede parçalı  ve yer yer çok bulutlu hava öngörülüyor.Sabah Kırklareli, öğle saatlerinde Edirne ile Sakarya'nın güney ve  doğu ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin  ediliyor.Rüzgar, bölgede kuzey ve kuzeybatı (karayel) yönlerden hafif, ara sıra  orta kuvvette esecek.

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