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Merve Özbey'den duygulandıran paylaşım: 'O yüzden mi ağladın?'
Şarkıcı Merve Özbey, altı ay önce hayatını kaybeden babası Ahmet Özbey’e hamile olduğunu açıkladığı anı paylaştı. Babasının duygu dolu anlarını paylaşan şarkıcı, "Biliyor muydun göremeyeceğini, o yüzden mi ağladın?" sözleriyle herkesi duygulandırdı.
Geçtiğimiz yıl şubat ayında iş insanı Kenan Koçak ile evlenen Özbey'in 64 yaşındaki babası Ahmet Özbey, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.