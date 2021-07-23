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Merve Boluğur'dan maske eleştirisine yanıt! 'Benden sağlık geçer'
Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeyi başaran Merve Boluğur, önceki gün yürüyüşe çıktığı Nişantaşı’nda objektiflere yansıdı. Spor tarzıyla dikkat çeken güzel oyuncu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Sosyal medya paylaşımlarıyla gündemden düşmeyen Merve Boluğur, Nişantaşı'nda görüntülendi. İddialı spor kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu, yalnızlığı sevdiğini ve şu dönemde kalbinde biri olmadığını söyledi.