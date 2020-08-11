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TCMB, Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan limitleri sıfırladı

AA |  11 Ağustos 2020 Salı - 9:10 | Son Güncelleme : 11 08 2020 - 9:33

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) likidite konusunda bir adım daha atarak piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri için tanınan limitleri sıfırladı.


TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan duyuruda, "Likidite  yönetimi çerçevesinde 12 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere piyasa  yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkan  limitleri sıfırlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
 
TCMB, yeni tip koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları  çerçevesinde, geçen haftadan itibaren bankaların fonlama maliyetini yükseltmeye  başlamıştı.
 
Analistler, TCMB'nin likidite yönetimi çerçevesinde yapılan  değişikliğin, salgın sonrası dönemde piyasada sıkışıklığa neden olmadan  likiditeyi normal seviyeye getirmek için atılan adımlardan biri olduğunu söyledi.
 

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