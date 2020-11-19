Merkez Bankası'ndan flaş faiz kararı!

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) bugün ilk kez Naci Ağbal başkanlığında toplandı. Toplantının ardından faiz kararı açıklandı. Merkez Bankası faizi 4.75 baz puan artırdı.
MERKEZ BANKASI'NDAN FAİZ ARTIRIMI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık repo faizini 475 baz puan artırdı. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi %10,25 seviyesinden %15,00 seviyesine yükseldi.
Merkez Bankası tarafından yapılan açıklama şöyle;
Naci Ağbal (Başkan), Murat Çetinkaya, Ömer Duman, Uğur Namık Küçük, Oğuzhan Özbaş, Emrah Şener, Abdullah Yavaş. Para Politikası Kurulu (Kurul),Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 10,25’ten yüzde 15’e yükseltilmesine tüm fonlamanın temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılmasına karar vermiştir.
Küresel ekonomi üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma göstermiştir. Ancak, son dönemde artış gösteren Covid-19 vakaları nedeniyle önümüzdeki dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizlikler yükselmiştir.
İktisadi faaliyette toparlanma devam etmektedir. Artan vaka sayıları nedeniyle getirilen kısmi kısıtlamalar, başta hizmetler sektörü olmak üzere iktisadi faaliyetin kısa vadeli görünümüne dair belirsizlikleri arttırmaktadır. Diğer yandan, salgın döneminde sağlanan güçlü kredi ivmesinin gecikmeli etkileriyle artan iç talep, ithalat kanalıyla cari işlemler dengesini olumsuz etkilemektedir.
Türk lirasındaki değer kaybının gecikmeli etkileri, uluslararası gıda fiyatlarındaki yükseliş ve enflasyon beklentilerindeki bozulma enflasyon görünümünü olumsuz etkilemektedir. Kasım ayına ilişkin takip edilen veriler, enflasyonda yakın dönemdeki döviz kuru oynaklığı kaynaklı bir yükselişe işaret etmekle birlikte, para politikasındaki kararlı duruşla beraber bu artışın geçici olacağı değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda Kurul, enflasyon görünümüne dair risklerin bertaraf edilmesi, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma yapılmasına karar vermiştir.
Önümüzdeki dönemde parasal duruşun sıkılığı, enflasyonu etkileyen tüm unsurlar dikkate alınarak, enflasyonda kalıcı düşüş sağlanana kadar kararlılıkla sürdürülecektir.
Düşük enflasyon ortamının kalıcı olarak tesisinin, ülke risk primlerinin düşmesi, dolarizasyon eğiliminin tersine dönmesi, döviz rezervlerinin artış eğilimine girmesi ve finansman maliyetlerinin kalıcı olarak gerilemesi yoluyla, makroekonomik ve finansal istikrarı olumlu etkileyeceği değerlendirilmiştir.
Merkez Bankası, fiyat istikrarını sağlama ve sürdürme temel amacına enflasyon hedeflemesi rejiminin gerektirdiği şeffaflık, öngörülebilirlik ve hesap verebilirlik ilkelerini uygulayarak ulaşacaktır. Bu ilkeler ışığında, Merkez Bankası fonlaması temel politika aracı olan bir hafta vadeli repo faiz oranı üzerinden yapılacak ve bu faiz oranı parasal duruş için tek gösterge niteliğinde olacaktır.
Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle vurgulanmalıdır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
DOLAR VE ALTINDA SON DURUM
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası dolar ve altının yönünün nasıl olacağı merak ediliyordu. PPK'nın politika faizini 475 baz puan indirmesinin ardından ilk anda dolar 7.53, Euro ise 8.91 liraya geriledi.
UZMANLARDAN İLK DEĞERLENDİRME
Belgin Maviş - Ekonomist
Şu an tepkilere baktığımda BIST 100 endeksinde 1306 puana yükseliş var. 1280 seviyesindeydi. Dolar/TL'de de 7,52 seviyesinde hızlı bir geri çekilmeyi gördük. Bu piyasa beklentilerini karşıladığı görülüyor. Aynı zamanda da 10 yıllık tahvil faizimiz de, bunun fiyatlamasını görüyorduk. Şu anda piyasa alış şeklindeki hareketlerle kutluyor ya da beklentileri karşılıyor diyelim.
Bu tabi sayın Cumhurbaşkanının açıklamalarına hem de enflasyonla mücadelede gereken adım atılacağını söyleyen sayın Naci Ağbal'ın da görüşlerini destekler nitelikte. Bu açıdan baktığımızda piyasaların beklentilerini karşılayan bir faiz artışını Merkez Bankası gerçekleştirmiş oldu.
Prof. Dr. Sefer Şener - İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi
Piyasa beklentisi 475 baz puandı. Açıkçası ben bu kadar yüksek oranlı düşüş yapacağını da düşünmemiştim. Ben daha çok taban kısmında kalanlardanım oran olarak. 200 - 250 baz puanlık bir tahminde bulunmuştuk. Fakat şunu söyleyelim, bunun ilk etkilerini biz bir haftalık süre içerisinde özellikle kurlar üzerinde net olarak göreceğiz. Şu anda kurlar üzerinde bir gerileme var. Bu tabi borsayı pozitif etkileyecek. Ama şunu da unutmamak lazım, yapılan tüm anketler zaten ortalama bazda 400-475 faiz artışını beklediğini gösteriyordu. Biliyorsunuz en son 14,56'ları görmüştük ağırlıklı ortalamada.
Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu - Piri Reis Üni. Rektör Yrd.
Olumlu bir gelişme. Gerçekten piyasa beklentisi buna yakın oluşmuştu. MB uzun süredir piyasaların arkasından gidiyordu. Bu adım net şekilde tekrar haftalık repo ile finansmanın yapılacağı seviyeye getirildi. Öngörülebilir bir noktaya geldi. Zaten fiili faizi de bir miktar geçerrek piyasanın da önüne geçti. Beklentinin karşılanması istikrar için ön koşuldu.
MB muhtemelen bundan sonra zaten kurlardaki artışın da son dönemdeki geçici olduğu vurgusu kurlarda bir baskı olmayacağı yönünde okuyorum. MB’nin kafasında biraz burada durup enflasyonu kontrol altına alındıktan sonra düşüşe geçmek. Bun sonraki aşama.
Son cümlesi bu kararlılığı gösteriyor diye okuyorum. MB şu an için bu son noktayı kafasında koymuş gibi gözüküyor.