Merkez Bankası açıkladı! Bankada parası olanlar...

Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamada bankalarda bulunan mevduat miktarının arttığı bildirildi. Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 63,7 milyar lira artarak 3 trilyon 601,5 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 9 Ekim ile biten haftada 63 milyar 742 milyon 692 bin lira artarak 3 trilyon 537 milyar 740 milyon 750 bin liradan, 3 trilyon 601 milyar 483 milyon 442 bin liraya yükseldi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,44 artışla 1 trilyon 573 milyar 827 milyon 911 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,87 yükselişle 1 trilyon 891 milyar 401 milyon 202 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 836 milyon dolar artarak 247 milyar 319 milyon dolara çıktı.

Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 218 milyar 297 milyon dolar olurken, bunun 136 milyar 150 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 82 milyar 147 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.