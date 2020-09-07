Meral Akşener'den Selahattin Demirtaş'a 'kahvaltı' yanıtı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Selahattin Demirtaş'ın 'Başak ile birlikte Meral Hanım'ın kapısını çalar, kahvaltıya geldik' ifadelerine yanıt verdi. Akşener, 'Güneydoğu'da şöyle bir gelenek var: Kan davalınız bile olsa kapınızı çaldığı zaman içeri alırsınız' dedi.

İttifak tartışmaları gölgesinde iki liderden ilginç açıklamalar geldi. Yaklaşık 4 yıldır tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş , cezaevinden konuştu.

Dışarı olsa eşi Başak Demirtaş ile birlikte Meral Akşener 'e kahvaltıya gidebileceğini söyleyen Demirtaş 'Kapısını çalar, kahvaltıya geldik derdim' ifadesini kullandı. Akşener, eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın sözlerine yanıt verdi.

Akşener şu açıklamayı yaptı;

Şimdi ben Güneydoğu'yu iyi bilirim. Güneydoğu'nun bir özelliği şudur. Kanlın olsa kan davalı birisi olsa kapısı çalındığı zaman o kapıdan içeri alınır. O evin annesi en yaşlısı korur, kollar. Son kapıdan dışarı çıktıktan sonra kan davası devam eder. Güneydoğu'nun böyle bir özelliği vardır.

"BİR TANE TEPKİYLE KARŞILAŞMIYORUM"

Siyasette iletişimin önemli olduğunu vurgulayan Akşener, 'Partimizin kuruluş amacı budur. Nitekim bu makulde buluşmak, sadece eleştirmek değil çözüm önerilerinde de bulunmak gibi bir yolculuğun bugün karşılığını bu zor zamanlarda alıyoruz. Bir tane tepkiyle karşılaşmıyorum ben' dedi.